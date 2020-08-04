【專家點評】麥嘉嘉：港股仍有機會下試23,900點

反映中小企經營的7月份財新中國製造業採購經理指數(PMI)升至52.8，好過市場預期的51.1，並較6月高1.6個百分點，連續3個月處於擴張區間。數字與早前官方PMI數據一致，反映內地經濟正處於復甦步伐。不過，值得注意，在海外疫情拖累下，7月新出口訂單指數繼續處於收縮區間，反映外需仍然疲弱。因此，我們較為看好由內需拉動經濟增長，投資主題亦側重於內地消費。

中央政治局會議提出「國內國際雙循環」，為中長期經濟工作定調。新經濟思維強調以「內循環」為主，靠完善內部循環、來帶動外部循環。相對外國，中國已逐步走出新冠肺炎疫情的衝擊，國內生產總值由第一季衰退6.8%，改善至第二季增長3.2%，料中國復甦的趨勢在未來兩季有望持續。展望未來，線下經濟轉移至線上如數碼化轉型、線上消費、遙距辦公、製造業自動化等，將帶動對數據及雲端服務的需求，因此，預期相關公司的業績下半年仍能維持優勢。我們看好5G網絡建設、雲端、數據中心等新基建領域。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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