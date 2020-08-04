【瑞通推介】恒指上試50天線　較多資金即市開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐美經濟數據勝市場預期，道指隔晚收報26,664點，升236點或0.8%。

恒指周一(3日)收報24,458點，跌137點或0.5%，連跌3個交易日。周二(4日)早段回升約200點，重返24,600點以上，技術上挑戰上日即市阻力50天線(24,716點)。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.3億港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.1億元，反映投資者繼續博港股反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

滙豐控股上半年列帳基準稅前盈利按年倒退逾65%至43.18億美元，同期經調整稅前利潤為56.35億美元，按年跌54%，並料全年信貸撥備達80億至130億美元。集團績後遭多間券商唱淡，加上受中美政治漩渦影響，股份被拋售，周一一度大跌5.7%，跌見32.95港元的逾11年低位，收市報33.4元，跌4.4%，是表現最差藍籌。滙控周二早段反彈乏力，再度失守33元，反彈阻力留意10天線(約35.7元)。周一有逾1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約470萬元淨流出。

恒生銀行周一公布的中期業績同樣差過市場預期，上半年錄純利91.43億元，按年跌33%，今年上半年每股派息按年跌32%。管理層指由於受低息環境影響，料下半年淨息差將繼續受壓。股份周一曾挫逾4%，低見116.7元之逾4年低位，收跌2.8%於118.4元。周二早段跌勢未止，於117元附近爭持。周一分別有逾70萬和90萬元淨流入其好倉和淡倉。

另一重磅金融股友邦控股亦見走弱，周一曾跌至68.85元的兩個月低位，收市跌約1%，報69.35元，失100天線。友邦將於今月下旬公布中期業績，有券商料友邦新業務價值按年跌逾三成。股份周二早段回升逾1%，重返70元以上爭持。周一有近350萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約60萬元淨流出。

中國人壽周一逆市微升收市，報17.9元，惟連續3個交易日未能企穩18元收市。股份周二早段升逾1%，重返18元以上爭持。周一有逾200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約40萬元淨流出。

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