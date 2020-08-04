【外匯點評】熊俊傑：長線走勢看　美元具反彈機會？

美元兌一籃子貨幣的美匯指數(DXY)在過去6星期連續下跌，由97.7跌至上星期低位92.5。市場人士對美元的跌勢開始表示高度關注，而不少評論認為美元下行趨勢將會持續 。不過，面對眼前短期跌勢，是否同時亦忽略了長期的美元走勢？

首先，美國目前正面對三項主要不利因素。

第一是肺炎疫情在當地出現新一輪爆發的徵兆。新增確診個案遍及城市及鄉村，這個新現象令當地衞生部門感到擔憂之外，亦令外界質疑美國政府的抗疫工作。如果疫情大爆發而導致正有迹象復甦的經濟，再度陷於收縮，甚至停頓，美國所面對的經濟危機將難以估計。然而，疫情的發展每天都在變化，因此我們很難以目前的確診數字，來評估未來疫情的變化，何況是美元走勢。

第二，美國共和黨及民主黨在推出抗疫援助經濟計劃時存在分歧。兩黨在國會內未能就議案達成共識，令到當地人民未能夠及時得到政府在經濟上的額外補助。當消費滯後，製造業及服務業必然受到拖累，美國GDP增長也受影響。

第三，美國大選在即。美國總統特朗普雖然積極尋求連任，但目前形勢顯示前副總統民主黨拜登在選情上暫時領先。假如特朗普連任失敗，這代表美國將出現政黨交替。在政策上面必然出現重大改變。對華政策是目前市場最關注的重點之一，不過拜登目前仍然未有對外界明確交代他的對華立場。使這次美國大選為未來美國的外交及經濟政策上面帶來不確定性。

首兩點很大程度上已在匯價上反映。反而，第二點的援助經濟措施很大機會終於亦會通過，為美元反彈提供理據。最近公布的兩項美國製造業採購經濟指數(PMI)，亦較前值上升並處於50以上的擴張水平。

交易策略方面，美匯指數失守2014年以來的上升軌，跌穿94.5。2011年展開的上升軌與2017至19年的前阻力線交匯點在92附近，為匯價提供支持。在上周跌至92.5已現買盤。最樂觀的看法是今明兩周內重上94.5以上，則表示確認反彈且力度不俗。另一看法是，指數保持在92以上整固後逐步反彈。因此，在着眼憂慮美元短期跌勢之時，亦不要忽略兩大重要上升趨勢。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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