【全球攬炒】疫情拖累！澳洲第二季零售銷售廿年最慘

澳洲統計局公布，受惠於商店、餐館及酒吧等商業場所重啟，6月份的零售額按月增2.7%，高於市場預期的2.4%，但較5月份初解封時增長16.9%顯著放緩。

然而，該國第二季零售銷售額經通脹調整後大跌3.4%，較預期的跌3.2%更為惡化，並創下2000年引進商品與服務稅(GST)以來最急劇的跌幅，顯示消費者支出將拖累該國第二季國內生產總值(GDP)的表現。

其中，咖啡廳與餐廳的零售銷售暴挫29.1%，服裝、鞋類和個人配飾的銷售亦瀉22%，是造成整體零售額重挫的主要原因。食品銷售也有所下跌。

澳洲零售業恐將面臨消費枯竭的困境，經濟學家警告，因維多利亞省爆發第二波疫情，使該國前景蒙上陰霾。由於自6月底新冠肺炎確診人數急升，維省已在本周宣告進入「災難狀態」，並擴大經濟封鎖措施。

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