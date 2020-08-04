調查：次季11%人指現為買樓好時機　佔比近9年最高

花旗銀行公布2020年第二季市民置業意向調查顯示，雖然今季仍有相當比例的受訪者認為現時屬差或極差的置業時機，但認為現時屬好或極好的置業時機的受訪者比例，創近9年高位。

調查顯示，次季有11%受訪者認為目前是好或極好的置業時機，較上季微升1個百分點，比例仍是近9年以來最高；35%受訪者認為一般，按季跌2個百分點；53%有感現時是差或極差的置業時機，較上季升1個百分點。

樓市走勢方面，受訪者預期未來一年樓價上升、持平及下跌比例非常平均，各佔33%、34%及33%。與上季相比，今季預期樓價上升的人數比例更翻倍，而預期樓價下跌的人數亦顯著減少。有關置業意欲，近兩季整體置業意欲有所回升，今季更有超過1/5的受訪者表示有興趣置業。

而根據調查結果，今季受訪者回應疫情對大眾樓市的影響，比起上季受訪者的反應為輕，受訪者今季預期疫情影響之下，年底樓價將與年初相若，而疫情對樓價的打擊最多亦只有5%。

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