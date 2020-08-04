港元拆息︰1個月升至0.252厘 中止兩連跌
2020年08月04日 11:48
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.064厘；1星期報0.147厘；與樓按相關的1個月升至0.252厘，中止兩連跌；3個月企0.452厘水平。
4/8/2020
隔夜 0.06411厘
1 星期 0.14732厘
2 星期 0.17643厘
1 個月 0.25214厘
2 個月 0.35286厘
3 個月 0.45286厘
6 個月 0.65875厘
12 個月 0.96565厘
3/8/2020
隔夜 0.06821厘
1 星期 0.14446厘
2 星期 0.16554厘
1 個月 0.25155厘
2 個月 0.35000厘
3 個月 0.45000厘
6 個月 0.65542厘
12 個月 0.96036厘
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