港元拆息︰1個月升至0.252厘　中止兩連跌

2020年08月04日 11:48
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.064厘；1星期報0.147厘；與樓按相關的1個月升至0.252厘，中止兩連跌；3個月企0.452厘水平。
    4/8/2020
    隔夜 0.06411厘
    1 星期 0.14732厘
    2 星期 0.17643厘
    1 個月 0.25214厘
    2 個月 0.35286厘
    3 個月 0.45286厘
    6 個月 0.65875厘
    12 個月 0.96565厘
    3/8/2020
    隔夜 0.06821厘
    1 星期 0.14446厘
    2 星期 0.16554厘
    1 個月 0.25155厘
    2 個月 0.35000厘
    3 個月 0.45000厘
    6 個月 0.65542厘
    12 個月 0.96036厘
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