港燈上半年多賺14%　中期息15.94仙

上半年公司的售電量按年減少4%，當中4月份的售電量按年跌近20%。售電量下降主要原因是香港全面執行防疫措施，包括暫停公共服務和活動，減少商務和商業活動等，加上持續推廣節約能源。然而，5和6月的酷熱天氣抵銷了部分跌幅。

隨着天然氣發電比例提高，燃料成本和資本開支顯著上升，加上特別回扣減少，令2020年的淨電費上調5.2%至每度電126.4仙。港燈透過採用更頻密的燃料調整費調整機制，適時反映實際燃料成本的變動，並提高透明度。

公司主席霍建寧展望，預期各行各業在下半年仍會受到新冠肺炎影響。公司的首要工作是全力推進發展計劃下的各個資本項目，在未來數年將會加快建造工程步伐，確保所有項目如期投入運作。集團的目標是透過可持續業務運作、提升效率和不斷創新，精益求精，提供更卓越的服務。

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