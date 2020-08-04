王氏國際發盈警
2020年08月04日 12:10
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王氏國際(00099)發盈利警告，預期上半年錄得公司擁有人應佔綜合虧損淨額介乎6億至6.5億港元之間，相比2019年同期的公司擁有人應佔綜合利潤淨額為2.46億元。主要歸因於集團之投資物業的公允價值下降及集團在其合營企業應佔之虧損，這是由於該合營企業持有之投資物業的公允價值下降所致。與2019年同期的公允價值增加1.69億元比較，預期集團及該合營企業持有之投資物業的公允價值將下降介乎6.6億至7億元之 間。下降反映商業房地產市場狀況受到2019冠狀病毒疫情帶來的不利因素所影響。
儘管出現上述情況，投資物業的公允價值下降乃非現金項目。集團和該合營企業持有之投資物業皆用作租賃用途，而租金收入於該中期期間亦無重大改變。
集團的製造營運自2020年1至3月期間亦受到2019冠狀病毒疫情的影響。預計EMS部門在該中期期間的分部利潤業績與2019年同期的分部利潤業績相比將會減少，減幅介乎25至35%之間。製造營運已於2020年3月後回復至正常水平。
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