儘管出現上述情況，投資物業的公允價值下降乃非現金項目。集團和該合營企業持有之投資物業皆用作租賃用途，而租金收入於該中期期間亦無重大改變。

集團的製造營運自2020年1至3月期間亦受到2019冠狀病毒疫情的影響。預計EMS部門在該中期期間的分部利潤業績與2019年同期的分部利潤業績相比將會減少，減幅介乎25至35%之間。製造營運已於2020年3月後回復至正常水平。

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