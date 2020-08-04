【高盛推介】滙豐績後股價穿低　購沽證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(3日)跌約4.4%。周四(4日)早段則高開約0.3%後隨即倒跌，低見32.1元，創多年新低，並為連續第4日下跌。

滙控周一日公布今年上半年業績，期內按列帳基準除稅前利潤43.18億美元，按年跌65.2%，低於市場預期。滙控並宣布今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金趁低吸納認購證，過去兩個交易日共錄得約2,180萬元資金流入，為同期第4多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，則見過去兩個交易日共錄得約470萬元資金流入牛證。熊證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約630萬元。

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