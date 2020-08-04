【高盛推介】滙豐績後股價穿低 購沽證部署
2020年08月04日 12:47
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(3日)跌約4.4%。周四(4日)早段則高開約0.3%後隨即倒跌，低見32.1元，創多年新低，並為連續第4日下跌。
滙控周一日公布今年上半年業績，期內按列帳基準除稅前利潤43.18億美元，按年跌65.2%，低於市場預期。滙控並宣布今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金趁低吸納認購證，過去兩個交易日共錄得約2,180萬元資金流入，為同期第4多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，則見過去兩個交易日共錄得約470萬元資金流入牛證。熊證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約630萬元。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約4個月，屬貼價的高槓桿滙豐購證(12421)，行使價36.98元，2020年12月1日到期，實際槓桿9.8倍。
並可留意價外幅度約12%的長年期滙豐購證(13503)，行使價36.41元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.7倍。
投資者如計劃部署牛證，則可留意滙豐牛證(56014)，收回價26元，行使價25元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
另一方面，行使價30元附近、11月到期的認沽證為近期熱門條款。投資者如看淡，認沽證方面可留意當中的滙豐沽證(13023)，行使價29.95元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.5倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意滙豐熊證(56004)，收回價37.8元，行使價38.8元，換股比率50，槓桿比率4.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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