【理財百科】龔成：富二代想超越老爸　如何成就？

筆者每天都會收到數十個理財問題，以下是其中一個個案，相信對大家有一定的啟發性！

讀者問題：我是富二代，在學中，但不想做廢物富二代，想超越父親，但本人讀書同在體育方面都不好，對經濟等有些興趣，應該點做？請指教！

個案重點：

‧ 富二代

‧ 讀書同體育都不好

‧ 對經濟有興趣

重點目標：

‧ 想超越父親，唔想做廢物富二代

筆者的分析：

明白情況，一句「要超越阿爸」，可見並非某些一事無成的富二代，而係一個有用、有目標的人，只是此刻未清楚方向。

首先，要找到自己的夢想、興趣、強項、目標，先知道條路點行。對經濟有興趣，其實有幾個方向。

1.如果家族有公司，長大後可能會入去做，那就要學會做生意和企業管理，呢個方向發展，必須讀書裝備好自己，最好選商科，如工商管理。

2.若對做生意有興趣，現在已經可以試下做小生意，客戶可以是同學，筆者自己都係小學已自己做小生意賺錢。

3.你對投資方面有興趣，可以從學校及學校以外去學。學校方面，就是讀商科，經濟、會計、商業理論，都是對投資有用的知識。在學校以外，就是自己主動閱讀多些投資書，甚至可聽下坊間的課程講座，認識基礎後，再嘗試模擬操作，認識甚麼是「投資」。

憑一句「要超越阿爸」，相信這位讀者將來可以有成就，問題是如何行好發展道路，重要的是保持這樣一顆心，總會做到的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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