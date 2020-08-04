【高盛推介】美團異動急升　輪證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(3日)突破200港元水平，升約4.5%。周二(4日)早段繼續上升，高開約2.2%後升幅擴大，高見214.6元，繼續跑贏大市，兼是「ATMX」中表現最好。

觀察個股認股證資金流向，可見周一資金轉向部署認沽證，錄得約1,170萬元資金流入。而熊證亦獲小量資金轉向流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水南下連續多日買入美團，當中過去5個交易日合共達22.8億元。

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