【高盛推介】美團異動急升 輪證剖析
2020年08月04日 13:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(3日)突破200港元水平，升約4.5%。周二(4日)早段繼續上升，高開約2.2%後升幅擴大，高見214.6元，繼續跑贏大市，兼是「ATMX」中表現最好。
觀察個股認股證資金流向，可見周一資金轉向部署認沽證，錄得約1,170萬元資金流入。而熊證亦獲小量資金轉向流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水南下連續多日買入美團，當中過去5個交易日合共達22.8億元。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的美團牛證(50341)，收回價197.69元，行使價194.69元，換股比率100，槓桿比率11.8倍。
投資者如計劃部署認購證，則可留意件期約5個月，屬少數面值低於0.25元的高敏感度美團購證(16933)，行使價268.88元，2021年1月15日到期，實際槓桿5.4倍。
投資者如看淡，認沽證方面可考慮以行使價160至210元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的美團沽證(15673)，行使價166.56元，2020年12月10日到期，實際槓桿5.6倍。
並可留意價外幅度約11%，年期約5個月的低街貨美團沽證(18901)，行使價188.78元，2021年1月8日到期，實際槓桿4.1倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意美團熊證(57203)，收回價228元，行使價231元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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