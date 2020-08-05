人行受考驗！內地8月面臨3.5萬億人幣資金缺口

財經媒體彭博報道，中國人民銀行(即中國央行)7月實現年內最大規模淨回籠後，8月銀行間市場的流動性壓力也在接踵而至。

彭博匯總數據顯示，8月將面臨近3.5萬億元人民幣(下同)的資金缺口，其中包括中期借貸便利(MLF)、逆回購和和同業存單到期，以及地方政府專項債等發行的衝擊。

報道指出，人民銀行預計本月將提供新1輪超過1.1萬億元的政府刺激債券，但如何確保金融體系有足夠現金來吸收是件棘手的平衡問題。若流動性不足或耗盡，貸方將爭奪現金、從而提高銀行間利率，破壞復甦；如果注入資金過多，過剩現金恐會流入股票和房地產市場，加劇泡沫氾濫、提高原已龐大的債務。

若人民銀行沒有適當援助，中國銀行業的超額準備率將進一步下降，銀行和非銀行金融機構截至6月底超額準備率為偏低的1.6%。

至於本月出現的流動性壓力部分，分別為有5,500億元中期貸款、500億元的政府存款到期、約1.7萬億元的可轉讓定期存單(NCD)到期，另外還有1,000億元的7天逆回購。

中信證券研究部固定收益首席分析師明明表示，人行下半年在減息、降準等總體寬鬆工具將更為保守，但仍會繼續把信貸引導至實體經濟，也就是會保持向銀行提供短期資金。瑞銀、高盛等機構的經濟學家亦調低減息或其他直接貨幣寬鬆措施的預期。

另外，內地媒體引述人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，目前的貨幣政策逆周期調節力度已經不小，應該維持目前的力度，沒有必要再加碼；並預測今年中國的經濟會增長2%左右。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626