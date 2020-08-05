中美科技戰：中國加快半導體國產　分析看好相關股份

財經媒體彭博報道，面對美國在科技領域的不斷施壓，中國加大了半導體國產替代上的政策推進。

中國出台了發展集成電路和軟件產業措施，涉及對集成電路企業的所得稅減免規定更加細化，鼓勵先進工藝產線建設支持符合條件的集成電路企業和軟件企業在科創板、創業板上市融資等。受到該消息提振，周三(5日)中港兩地半導體類股上揚，中芯國際A股一度大漲逾7%，收市升2.4%；其港股邁向3周高位，長電科技等在A股漲幅居前。

花旗指出，中國促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的政策，體現了中國政府在促進國內半導體行業和本地化發展的堅定承諾，國內半導體設備企業將能受益而使得市佔率加速增長。

凱基證券表示，隨着美國對中國的打壓愈來愈嚴重，國產替代的預期會更加明確，集成電路的支持政策進一步鞏固了這個預期，這樣的情況下板塊走高還是有持續性的，不過期間可能會有因為估值等因素帶來短期擾動。

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