為確保糧食供應　中國未來一年小麥進口料7年新高

財經媒體彭博報道，中國未來一年將增加小麥進口以滿足國內糧食需求，同時為兌現其在中美第一階段貿易協議中的承諾，自美小麥進口力度可能會加大。

據國家糧油信息中心預測，中國這個世界頭號小麥生產國從6月起未來12個月的小麥進口量料會從之前12個月的400萬噸多一點增至600萬噸，由此創出2013至2014年度以來的最高水平。

糧油信息中心說，同時身為世界頭號大豆進口國的中國已經開始大量從美國進口玉米和棉花，至於小麥，進口增量將主要來自法國和立陶宛，而俄羅斯和哈薩克斯坦也願意增加對華出口。

在按照世貿承諾完成玉米和大米等糧食年度進口配額方面中國一直面臨頗多壓力。先前美國曾狀告中國沒有充分使用配額，結果中國輸掉了去年的仲裁。

糧油信息中心說，由於國家鼓勵北方干旱地區農民改種其他作物以避免過多使用地下水，加上另外一些地區的農民為追求更高的利潤而紛紛改種蔬菜，中國的小麥種植面積一直在持續萎縮。

動物飼料領域的小麥需求也出現了增加。受到豬禽飼料需求復甦的推動，粟米價格目前處於5年高位附近，在某些地區價格已經超過了小麥，致使一些養殖戶已經開始使用小麥代替粟米。糧油信息中心說，未來一年動物飼料領域的小麥使用量料會增加450萬噸至2,000萬噸。

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