【全球攬炒】寶馬次季巨虧61億　2009年後首見

財經媒體彭博報道，寶馬汽車虧損的汽車部門拖累該公司十多年來首次陷入虧損，歐洲汽車製造商受新型冠狀病毒疫情的影響也經歷了一個慘淡的季度。

這家德國製造商4月至6月息稅前虧損6.66億歐元(約61億港元)，這是自2009年金融危機以來的首次季度虧損。

該公司周三(5日)在一份公告中表示，汽車業務的息稅前虧損遜於預期是拖累業績的主要原因，此前經銷商和工廠因疫情而關閉，交付量重挫。

寶馬汽車是最後一家公佈業績的德國製造商，對汽車製造商而言，剛剛過去的一個季度處境實屬艱難。福士汽車虧損24億歐元，並下調派息；而戴姆勒表示，公司已度過了最糟糕的情況，但仍然需要削減上萬的工作崗位。

雷諾與日產汽車的聯盟面臨壓力，因這家法國汽車製造商創紀錄的86億美元虧損主要是受到其日本合作夥伴的影響。

寶馬汽車業績的亮點來自中國。中國從4月開始復甦，截至6月份的3個月汽車銷量按年實現增長。寶馬汽車將於今年開始在中國生產iX3電動汽車，該款車也將首先在中國銷售。

儘管出現虧損，寶馬汽車仍堅持預計汽車業務息稅前利潤率為0至3%，此前在5月份曾調降了2至4%的預期。

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