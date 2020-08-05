經濟巨虧！聯合國：全球停課世代災難　教育史上最大撕裂

外國傳媒報道，聯合國秘書長Antonio Guterres周二(4日)警告，疫情肆虐導致學校關閉，全球正面臨「世代災難」，新冠疫情為「教育史上最大撕裂」，如何讓學生安全返學是政治領袖重中之重的任務。

據聯合國教科文組織統計，截至8月2日，全球160多個國家及地區、逾10億學生受學校關閉影響。Guterres指出，4,000多萬名幼童錯失「重大學前年齡」教育。目前有106個國家或地區實施全面學校關閉。

他表示，停課再拖長下去將荒廢難以數算的人類潛力，削弱數十年進步，加重已根深柢固的各種不公平。他指出，隨着授課移往網上，為人父母、尤其是女性，被迫承擔起照顧子女在家返學的重擔，同時間，難民、有缺陷及住偏遠地區的學生較不可能網上教學。

較早前世界銀行也表示，受累世紀疫情，全球數以十億計學童被迫停課，加上史無前例的經濟大停擺、家庭收入減少，以及各地政府將來必定要減少公共預算來還債，令這跨世代危機被世界銀行形容為「完美風暴」，尤其是貧窮地區學童學習受延誤，會對環球經濟損失帶來深遠影響，數額可能達到10萬億美元(約78萬億港元)。

世銀人類發展副行長Annette Dixon認為，學生不能上學所導致的影響是多方面的，包括失去學習機會或錯失營養。如果沒有迅速、果斷及協調的行動，這場危機或令得來不易的人力資本遭受巨大挫折，繼而無可挽回地損害數百萬兒童的終身機會。

在疫情前，學生整個學齡階段平均完成11.2年學業，惟若按學習質量進行調整，僅相當於7.9年的教育時間。受累於疫情，學校停課期已長達5個月，導致學生立即喪失0.6年的教育質量，根據學習質量進行調整後，學生能實現的有效學習將從7.9年下降到7.3年。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626