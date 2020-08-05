【全球攬炒】泰維持歷史低息不變　估經濟須兩年才復甦

財經媒體彭博報道，泰國央行將基準利率保持在歷史最低水平不變，以此為受新冠疫情衝擊程度在亞洲首屈一指的本國經濟提供支持。

央行貨幣政策委員會周三(5日)一致同意將政策利率維持在0.5厘水平。在此前參與彭博調查的26位經濟學家中，除兩位以外，一致認為泰國央行在今年早些時候三度減息後，此次會維持利率不變。

據即將離任的央行行長Veerathai Santiprabhob預期，泰國這個東南亞第二大經濟體的GDP今年將會出現大幅萎縮8.1%，萎縮幅度創出歷史之最，而且要經過長達將近兩年的時間經濟才會開始出現復甦。由於作為其經濟支柱的旅遊業和出口遭到新冠疫情的嚴重衝擊，泰國的經濟損失可能會高達3萬億泰銖(約7,542億港元)。

在政策利率徘徊於近零水平之際，伴隨通縮的隱現，泰國央行用以刺激經濟和提振價格的傳統貨幣政策空間已經所剩無幾。央行表示，它正在研究諸如大規模資產購買和某種形式的殖利率曲線控制等非傳統手段。

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