金融股帶動 歐洲3大指數早段上揚

企業陸續公布業績，歐洲股市周三(5日)早段做好，德國DAX指數報12,737點，升136點或1.09%；英國富時100指數報6,096點，升60點或1%；法國CAC指數報4,940點，升50點或1.04%。

個別方面，德國商業銀行第2季業績好過市場預期，期內淨利潤2.2億歐元(約20億港元)，按年下跌21%，惟在撥備增加下，全年料虧損。由於業績勝預期，股價早段飆5.6%。德意志銀行則公布，第2季經營利潤9.12億歐元，按年升19%，並重申維持全年業績預測，刺激股價升2.2%。

德國保險巨企Allianz次季淨利潤15.3億歐元，按年跌29%，預期今年下半年業績會好過之前預期，股價早段升0.5%。

汽車巨頭寶馬(BMW)公布，第2季稅前虧損6.66億歐元，相比去年同期賺22億歐元，並警告2020年全年稅前盈利將顯著低於2019年，拖累股價早段跌2.5%。

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