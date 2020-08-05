人民幣升破中美互關領事館前阻力　後市或再漲

財經媒體彭博報道，在橫行兩日後，周三(5日)在美元回落和中美將就貿易協議進行年中評估的消息提振下，境內外人民幣雙雙升至兌每美元6.95一線，並突破了7月美中互相關閉使領館之前的水平。市場人士表示，突破這阻力位可能為人民幣進一步補漲打開空間。

反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數7月跌逾4%，創出近十年最大月度跌幅；而同期人民幣兌美元上漲約1.3%，滯後於主要非美貨幣，主要是因為7月下旬美中發生互關領事館衝突後，人民幣的升勢被打斷，從之前的6.9649跌回7元弱方，直到7月底才重拾漲勢，人民幣好友信心也重新積聚。

儘管之前美元連續走弱，人民幣兌美元雙邊匯率僅有窄幅波動，加之中國經濟復甦勢頭未改，都令市場看到人民幣存在補漲空間。本月15日美中兩國評估貿易協議執行情況，屆時若確認貿易協議完好無損，可能為中美關係帶來階段性轉機。

瑞穗銀行表示，人民幣貶值對關稅以外的中美衝突並沒甚麼用，預計在當前美元被拋售之際，人民幣兌每美元將在7元以下迎來補漲。儘管當前中國對美國農產品採購不及預期，但若取消貿易協議對中美雙方都不利，對美國總統特朗普尋求連任更是利大於弊，因此中美評估貿易協議的結果應該利好人民幣。

彭博也表示，當市場了解到中美摩擦對美國打擊更大，人民幣接下來會繼續補漲，本季度可能測試6.9元的整數關口。

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