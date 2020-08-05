【市後重點睇】人民幣轉強　道期漲逾百點

美匯指數下試93關，在岸及離岸人民幣兌美元一度升越6.95水平，並突破了7月美中互相關閉使領館之前的水平。港匯處7.7503，美元兌日圓見處105.66，歐元升上1.1819，英鎊見1.3098。現貨金屢創新高，高見2,039美元。布油見44.67美元，紐油企41.92美元。道指期貨漲逾百點。

●市後關注點

-20:15 美國7月ADP私人職位增長

-20:30 美國6月貿易赤字502億美元

-21:45 美國7月服務業採購經理指數(PMI)終值

-22:00 美國7月ISM服務業指數

●【宅經濟】

-日清食品發盈喜。

-日清食品母公司中國業務次季經營溢利漲91%。

●【投行預警】花旗：政府紓困措施若退出，美股升勢面臨風險。

●【全球攬炒】

-印尼第二季度GDP收縮5.32%，差過預期。

-新加坡PMI升至45.6，惟商業信心急劇惡化。

-菲律賓首季GDP修訂至收縮0.7%。

●【旅業蕭條】

-大酒店半年轉蝕11億元，香港半島酒店收入跌54%。

-全球第六大酒店集團Accor裁員一千人。

-維珍航空在美申請破產，維珍澳洲擬裁3000人。

●中國經濟：

-上半年國家電網淨利潤按年跌81%。

-國債發行及MLF等到期，水源趨緊？

-外資連續20個月增持中國債券。

-財新7月服務業PMI跌至54.1，遜預期。

●新冠肺炎：標普予澳洲維多利亞省評級為負面觀察名單。

●【漸露曙光】美財長：兩黨力爭本周就刺激經濟達成協議。

●IMF：美元去年被高估11%，樂見一定程度貶值。

●【亂世買金】美銀：金價或見2500美元，關鍵是…

●【全球股王】Apple佔標普500指數權重創歷史新高。

●抖音及TikTok上月全球吸金逾7.9億，冠絕非遊戲類App。

●【股神買緊乜】巴菲特又再增持呢隻股份…

●Beyond Meat次季蝕7956萬元，盤後股價冧8.5%。

●金價有排升？聯儲9月或公布容許通脹高於2%。

●CFA協會：棄用筆試，全卷電腦應考。另外，12月考試如期進行，考生可選擇延期應考。

●人行受考驗！內地8月面臨3.5萬億人幣資金缺口。

●中美科技戰：中國加快半導體國產，分析看好相關股份。

●經濟巨虧！聯合國：全球停課世代災難，教育史上最大撕裂。

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