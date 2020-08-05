【市後重點睇】人民幣轉強　道期漲逾百點

2020年08月05日 16:12
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    美匯指數下試93關，在岸及離岸人民幣兌美元一度升越6.95水平，並突破了7月美中互相關閉使領館之前的水平。港匯處7.7503，美元兌日圓見處105.66，歐元升上1.1819，英鎊見1.3098。現貨金屢創新高，高見2,039美元。布油見44.67美元，紐油企41.92美元。道指期貨漲逾百點。
    ●市後關注點
    -20:15 美國7月ADP私人職位增長
    -20:30 美國6月貿易赤字502億美元
    -21:45 美國7月服務業採購經理指數(PMI)終值
    -22:00 美國7月ISM服務業指數
    ●恒生指數全日升155點或0.62%，報25,102點，收復兩萬五關。主板成交逾1,228億港元。香港交易所再創歷史新高，收漲2.44%，報386元。https://bit.ly/30riu2Y
    ●A股快報：滬綜指收升5點，外資淨賣出20億人民幣。https://bit.ly/2DmqCJ9
    ●【宅經濟】
    -日清食品發盈喜。
    -日清食品母公司中國業務次季經營溢利漲91%。
    ●【投行預警】花旗：政府紓困措施若退出，美股升勢面臨風險。
    ●【全球攬炒】
    -香港7月PMI跌至44.5，私營經濟景氣度大幅轉差。https://bit.ly/39Yzocw
    -印尼第二季度GDP收縮5.32%，差過預期。
    -新加坡PMI升至45.6，惟商業信心急劇惡化。
    -菲律賓首季GDP修訂至收縮0.7%。
    ●【旅業蕭條】
    -大酒店半年轉蝕11億元，香港半島酒店收入跌54%。
    -全球第六大酒店集團Accor裁員一千人。
    -維珍航空在美申請破產，維珍澳洲擬裁3000人。
    ●中國經濟：
    -上半年國家電網淨利潤按年跌81%。
    -國債發行及MLF等到期，水源趨緊？
    -外資連續20個月增持中國債券。
    -財新7月服務業PMI跌至54.1，遜預期。
    ●新冠肺炎：標普予澳洲維多利亞省評級為負面觀察名單。
    ●【漸露曙光】美財長：兩黨力爭本周就刺激經濟達成協議。
    ●IMF：美元去年被高估11%，樂見一定程度貶值。
    ●【亂世買金】美銀：金價或見2500美元，關鍵是…
    ●【全球股王】Apple佔標普500指數權重創歷史新高。
    ●抖音及TikTok上月全球吸金逾7.9億，冠絕非遊戲類App。
    ●【股神買緊乜】巴菲特又再增持呢隻股份…
    ●Beyond Meat次季蝕7956萬元，盤後股價冧8.5%。
    ●金價有排升？聯儲9月或公布容許通脹高於2%。
    ●【深度解構】特朗普為何要拿美國少年鍾愛的TikTok開刀？https://bit.ly/2ELLXMw
    ●CFA協會：棄用筆試，全卷電腦應考。另外，12月考試如期進行，考生可選擇延期應考。
    ●人行受考驗！內地8月面臨3.5萬億人幣資金缺口。
    ●中美科技戰：中國加快半導體國產，分析看好相關股份。
    ●經濟巨虧！聯合國：全球停課世代災難，教育史上最大撕裂。
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