【餐飲寒冬】味千預警半年虧損1億至2億人幣

董事會相信，集團財務表現有所下降乃主要由於全球各國爆發新冠肺炎，導致期間之收入下跌約45%。自2020年1月起，中國爆發新冠肺炎，為更有效防控病毒及確保員工及顧客的健康及安全，集團於2月上旬已短暫關閉大部分中國門店。隨着中國政府於3月中旬逐漸放寬封鎖限制及措施，受新冠肺炎爆發影響的門店逐步恢復營業。

另外，新冠肺炎對環球經濟造成負面影響，導致資產價格下滑。中期期間之虧損包括非現金減值項目，根據初步審閱，某些使用權資產、投資物業及金融資產的價值比其帳面值為低，存有減值需要。惟該等減值虧損金額仍有待確定。

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