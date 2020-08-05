【餐飲寒冬】味千預警半年虧損1億至2億人幣
2020年08月05日 16:31
東網電視更多新聞短片
味千(中國)(00538)發盈利警告，與截至2019年6月30日止6個月錄得溢利約8,600萬元人民幣(下同)相比，預期2020年上半年將錄得淨虧損介乎約1億至2億元。
董事會相信，集團財務表現有所下降乃主要由於全球各國爆發新冠肺炎，導致期間之收入下跌約45%。自2020年1月起，中國爆發新冠肺炎，為更有效防控病毒及確保員工及顧客的健康及安全，集團於2月上旬已短暫關閉大部分中國門店。隨着中國政府於3月中旬逐漸放寬封鎖限制及措施，受新冠肺炎爆發影響的門店逐步恢復營業。
另外，新冠肺炎對環球經濟造成負面影響，導致資產價格下滑。中期期間之虧損包括非現金減值項目，根據初步審閱，某些使用權資產、投資物業及金融資產的價值比其帳面值為低，存有減值需要。惟該等減值虧損金額仍有待確定。
－－－－－
Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！