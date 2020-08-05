電能實業6個月少賺四成　派息維持0.77元

董事局宣布，中期股息為每股0.77元，與2019年一致。

集團表示，英國是集團最大業務市場，於當地的營運公司再次達到所有業務關鍵目標，其中幾間公司在可靠度和客戶服務方面更領先同業，合共錄得8.4億元的溢利貢獻，惟按年減少53%，主因是英國企業稅稅率維持於 19%，而非按原先頒佈的法例降低至17%，使集團的營運公司作出一次性非現金調整，上半年業績因而受到影響。英鎊匯率較去年同期下跌，亦影響英國投資的貢獻。

香港方面，港燈電力投資繼續為集團帶來穩定收入，提供2.7億元溢利貢獻，按年增加13%。港燈是集團扎根香港的旗艦營運公司，供電可靠度繼續保持在超過99.999%的世界級水平。新燃氣發電機組L10於2020年2月投產，使港燈的燃氣發電比例增加至約50%。另外兩台燃氣發電機組亦正在興建中，預料到2023年底相繼投產後，燃氣發電佔總發電量的比例將會增加至約70%。海上液化天然氣接收站的興建工程亦取得進展，將如期於2022年投入商業運作。這些資本工程是港燈減碳策略的重要部分，以配合政府的減碳政策和措施。

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