【財經直播】國策支持　晶片股再展升浪？

2020年08月05日 16:33
  • 東網電視
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    隔晚美股繼續做好，港股周三(5日)表現反覆，恒指重上兩萬五關，收市升155點，報25,102點；環球經濟未有大起色，加上中美兩國繼續你來我往，港股短期難有大突破？股民繼續貪新忘舊，吼實新經濟股？股王騰訊(00700)，被大行相繼調高目標價，股價係咪會見600元？
    內地為推動晶片產業發展，宣布於稅務、投資及融資等多方面提供優惠政策，內地晶片股彈起，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)即市最多升8%。有國策力撐，晶片股會再來一波升浪？
    國際金價再創歷史新高，現貨金突破每安士2,030美元。環球經濟復甦進程緩慢，各國央行持續放水，加上地緣局勢升溫，金價一升無回頭？
    香港交易所(00388)破頂，中美兩國關係緊張，中概股回歸因素繼續有得炒？股份月中公布業績，績前衝上400元關有冇難度？
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