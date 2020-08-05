香港電訊中期少賺12%每股分派微增 力拓5G商機
2020年08月05日 16:41
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香港電訊(06823)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入146億港元，按年減少3%，錄得股東應佔溢利18.98億元，按年倒退12%；每股盈利25.06分，擬中期分派每股30.1分，較2019年同期的30.01分略多。
集團指出，期內電訊服務收益增加2%至103.86億元，反映期內的居家抗疫建議帶動在家工作及娛樂的需要，市場對優質和高速家居寛頻服務的需求亦因而提高。期內的EBITDA(即除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)相對穩定，為38.01億元，原因為集團持續改善成本效益，有效緩和零售業、餐飲酒店業及中小型企業等重災市場規模收縮及結業的衝擊。
期內漫遊用量大幅下滑，流動通訊服務收益亦無可避免地受到波及而減少8%至35.73億元。雖然低消費市場的價格競爭持續，加上企業消費減少，然而客戶升級至5G服務有效帶動每名客戶平均消費額(ARPU)增長，反映5G服務的初期效益，因此本地核心收益保持穩定。此外，消費意欲疲弱令流動通訊產品銷售減少至9.7億元。流動通訊的EBITDA下降7%至20.5億元，整體邊際利潤增長至45%。
展望未來，集團表示，隨着5G手機的生態圈於2020年下半年繼續發展，假如經濟情況並無進一步惡化，客戶升級至5G的步伐將有望加快。香港電訊亦正積極與公營機構及不同行業合作，探索如何透過5G及其他新興技術提高效率和掌握商機，以及推動香港持續轉型至智慧城市。
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