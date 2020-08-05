長江基建上半年少賺51.8%　中期息維持68仙

集團表示，業績下跌主因是英國重新計算遞延稅項負債之一次性支出；於2019年錄得一次性出售業務收益；疫情影響；Northumbrian Water新規管期之回報有所下調。

展望未來，集團指出，全球經濟在不同層面均充滿挑戰，不明朗及動盪局面料將延續一段時期。疫情對世界各地的經濟影響深遠，所帶來的長遠後果仍未可知。相對其他行業，長江基建受衝擊的程度較輕，惟疫情引致之影響可能在未來數月持續。當疫情有所改善，普遍商業活動回歸正常狀態，預期集團大部分業務將可迅速復原。

長江基建當前的挑戰，乃旗下眾多受監管業務已於近期或即將陸續進行規管重設。在超低利率及通脹率的環境下，加上監管機構取態強硬，預期准許回報下調將導致收益遞減。儘管如此，受影響公司將與監管機構商討更佳之協議，並致力爭取卓越表現獎勵。

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