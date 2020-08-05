【多圖】Yoo Residence兩銀主盤拍賣售出

忠誠拍賣周三(5日)推拍13項物業，並成功售出3項，包括開價較上月調減百萬港元的銅鑼灣Yoo Residence兩個銀主盤，最後均搶高逾一成售出。

售出兩個單位均為中層G室，層數相差1層，同屬一房間隔，實用面積均為355方呎，其中樓層較低的單位，開價688萬元，搶高至12.9%至777萬元成交，呎價21,887元。另一個則以698萬元開價拍賣，最終成交價772萬元，亦高於開價約10.6%。

據滙豐銀行網上資料，上述兩個單位初步估價約838萬及846萬元，以此計算，成交價分別較估價低約7.3%及8.7%。

資料顯示，該兩伙於2013年由同一業主買入，每個單位成交價1,192萬元，是次成交貶值約34.8%及35.2%。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，上述售出的兩個Yoo Residence銀主盤，早前查詢反應踴躍，幾乎每日都有7、8組客戶參觀，今日拍賣亦吸引多組買家到場，每個單位均獲5、6組客出價競投，最後售價也高於銀主底價。

他續稱，雖然近日市況比較疲弱，但目前市場放盤短缺，銀主盤願意減價，去貨速度仍然很快。

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