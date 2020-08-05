今次衰退非一般！可樂傷過百事　預示同一產業洗牌來了

外國傳媒報道，最近公布的業績顯示，美國可口可樂(Coca-Cola)上季收入銳減28%，但競爭對手百事(Pepsi)上季收入僅下滑3%，降幅相對輕微。為甚麼同樣受疫情影響，兩家「可樂」老對手表現差這麼多？

在今年4月至5月期間，全球飲料業全面受疫情衝擊，後來據6月資料，美國飲料價格顯示開始有上升趨勢。不過，飲料業兩大巨頭上季業績表現仍差很大，主因是可口可樂對餐廳和其他零售店家的銷售嚴重受封鎖抗疫限制而深受打擊；百事飲料部門銷售雖下滑，但旗下的「零食」事業則受惠於消費者囤購食品以備居家避疫，以致整體影響相對輕微。

就此，分析指出，上述例子凸顯即使產品類似、屬於同一產業的兩家公司，在不同的市場範疇，所受的影響仍可能不一樣。若更深入地看，就知道這次由疫情引發的經濟景氣衰退並非典型的衰退。2008年金融海嘯引發的衰退是各行各業全面受重創，今次的不景氣是「微衰退」與「微復甦」交錯出現，同一產業的不同範疇也冷暖有別。

舉例來說，一些產業因政府強制防疫措施被迫停擺，其他產業則因着新商機浮現和消費者行為改變而生意興隆。簡而言之，投資者必須注意今次衰退非「典型衰退」，預示着復甦之路也非傳統，故倚賴單一指標來評估整個產業的時代已結束，將會是同一產業中可能呈現「冰火」一同出現的現象。

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