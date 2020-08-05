企業貿易融資貸款獲延長還款期 銀行：全力配合
2020年08月05日 17:36
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香港金融管理局今日(5日)聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。香港銀行公會表示歡迎計劃，會員銀行將積極配合，並協助企業在目前嚴峻的經濟環境下，應對經營上的挑戰。
銀行公會鼓勵有需要的企業客戶主動與銀行溝通，並準備相關的財務及營運資料。銀行將按照金管局的指引，處理有關本金貸款的延期要求，為企業提供適切支援，共渡時艱。
滙豐銀行發言人表示，該行會積極配合新措施，以助企業減輕疫情持續所帶來的財務負擔，將因應客戶的情況提供協助，包括再延長貿易融資貸款還款期。自今年2月以來，滙豐已先後透過多項紓困措施，協助不同規模及行業的企業渡過難關。
發言人並指，滙豐所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾1,500億港元貸款金額。
恒生銀行(00011)商業銀行業務總監林燕勝表示，該行歡迎金管局延長貿易融資貸款還款期90天的措施，並指明白企業正面對經營困難的壓力，會全力支持相關措施，協助有需要的合資格企業客戶渡過當前難關。
中國銀行(香港)(02388)工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行會為合資格客戶辦理貸款延期，以減輕企業的財政負擔及紓緩資金周轉壓力，至今該行就各類支援措施及「預先批核還息不還本」計劃已經批出超過5,000宗。
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