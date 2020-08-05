屯門帝御第2期等3住宅項目上月申預售樓花 共涉1551伙
2020年08月05日 17:48
東網電視更多新聞短片
地政總署資料顯示，7月共有3個住宅項目入紙申請預售樓花同意書，共涉1,551伙，當中包括恒基物業代理負責銷售的屯門帝御第2期，提供614伙，加上同系位於長沙灣設有337伙項目，以及信和置業(00083)等黃竹坑站住宅項目第2期，將建600伙。
同時，上月只批出兩份預售樓花文件，包括現正推售的屯門帝御‧金灣及何文田St. George’s Mansions，分別提供611與175伙。
截至7月底，共有31個住宅項目待批預售，共涉15,136伙，按月增加765伙，待批伙數為2018年9月後最多。至於長實集團(01113)位於沙田九肚的項目，現正待批預售，命名為名日‧九肚山，設有266伙。
－－－－－
Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！