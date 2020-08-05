金價創新高又如何！市場更看好銀價 因為...

外國傳媒報道，在避險需求帶動下，金價突破每安士2,000美元，再創歷史新高，銀價同步大漲，不少分析師認為，全球重啟經濟有利工業用途居多的白銀需求增加，預期今年銀價升幅將超過黃金。

目前現貨金價年內累漲32%，可望創1979年以來表現最佳的一年；銀價升幅也超過30%。

德意志銀行商品與外匯策略師Michael Hsueh認為，全球經濟將開始反彈，帶動工業消費，而白銀的工業需求也將被帶動，預期今年白銀的漲幅將超過黃金。

花旗則看好「拜登效應」推升銀價。該行分析師表示，如果拜登能贏得美國總統大選，並實現政見中的「綠色基礎建設計劃」，此題材將可刺激市場更多買盤。

拜登的綠色基礎建設計劃將推動通勤火車、公共汽車和乘用車以電力或清潔燃料供應動力，並將開發綠色輕軌和公共汽車系統。

Jupite資產管貴金屬基金經理Ned Naylor-Leyland指出，在貴金屬的牛市期間，銀價通常升勢較黃金更勁，而且愈來愈多的醫療設備、5G通訊的原料材都需要用到白銀。

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