金銀價性質有別！今次齊揚對全球經濟有何啟示？

金價再創歷史新高，以美元計突破每安士2,000美元的重要心理關口，被視為「窮人黃金」的銀價更勁，周二(4日)暴漲5.9%至25.86美元。

金價近來頻頻創新高，引起全球各界廣泛關注，因黃金傳統上被視為「避險資產」，尤其目前全球政經皆極不明朗。不過，銀價是多數用於工業，意味市場料工業需求上升，即對全球經濟展望可能是個好消息。

這樣看來，金銀價齊飆是互相矛盾。就此，外國專家直言不是，因為在美國國債孳息率低到幾近0厘時，持有不能「收息」的黃金成本隨之降低，而銀價同步勁升，可能意味在經濟努力重返復甦軌道的同時，利率都會維持極低水平，成為支撐經濟的一大助力。

或許這預示着全球經濟將踏入復甦而利率不高的好時光。

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