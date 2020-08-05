全球睇淡！多個城市逾半受訪者料未來一年樓價跌

萊坊發布《全球買家取態調查報告》分析新型冠狀病毒大流行，對房地產市場的影響，特別是對全球住宅買家的買樓意欲的改變。調查取得44個市場700多個客戶的意見，當中佔56%的受訪者預計樓價在未來12個月內會下跌，同時超過1/4人士很有可能在未來一年內搬家，當中英國、西班牙和法國，為首選的三個地點。

萊坊的國際住宅研究主管Kate Everett-Allen表示，疫情基本上改變了我們日常生活的方式，現在居住的地方已經成為我們工作、運動、學習、社交和放鬆的地方。隨着對住宅物業需求不斷增加，很多人開始反思他們的生活方式和怎樣使用空間。隨着城市封鎖的措施慢慢放寬，這些變化將難免影響世界各地的房地產市場。

該調查顯示，56%的受訪者預計樓價在未來12個月內會下跌，27%的受訪者預計樓價跌幅不到10%，25%的受訪者預計樓價不會改變，19%的受訪者認為樓價將會上升。事實上，今年4月的全球豪宅指數預測報告中，追蹤的20個城市中，有16個城市的平均樓價下跌。

不過，自疫情爆發以來，反而有達53%的買家認為，買樓預算要保持不變或有所增加。相信是由於在封鎖期間可消費的機會減少，買家可能比之前儲蓄更多。然而，超過30%的受訪者認為，買樓預算減少了10%以上，相信是因為不少公司難免要減薪、減少工作時間或裁員。

另外，佔1/4被訪者表示，由於新型冠狀病毒大流行，他們很有可能在未來12個月內搬家，最多受訪者，佔約40%表示有意在原居地尋求不同的物業。約26%的願意搬遷到國內其他城市，34%的受訪者正在考慮到海外置業。

而英國、西班牙和法國是買家置業的首選目的地，其次是澳洲、加拿大、瑞士和美國。該批地方都提供良好的生活質素、穩定的政治環境、安全的貨幣、優良的教育制度，以及優越的地理位置。紐西蘭、葡萄牙、馬爾他和挪威也名列前茅。

萊坊執行董事及國際住宅銷售部主管王美嫻表示，香港買家對購買英國物業已經十分熟悉，英國亦躋身海外投資熱點的前列位置。該國和本港之間的歷史背景，再加上英鎊疲軟，香港買家現時在英國置業與英鎊高位時相比可得到約35%的樓價折讓。

萊坊亞太區住宅部主管Victoria Garrett亦稱，提升家庭主要住所一直是亞太區住宅買家入市的動力，預計在今年餘下的時間，亞太區的住宅樓價很有機會下跌約5%至最多10%。這可能驅使買家先抱觀望的態度，等待最合適的時機入市。

至於經過一段時間的城市封鎖，受訪者表示想要獲得更大的居住空間，事實上這結果並沒有令人驚訝。45%的受訪者表示，比疫情前更有可能購買獨立屋，40%表示想擁有臨海住宅，以及37%想購入鄉郊住宅。

另方面，近2/3受訪者則指，更有可能在城市封鎖後在家工作，故佔64%的受訪者認為在家辦公室的重要性。32%的受訪者表示，他們的工作生活方式將保持不變，這證明寫字樓的重要性，一個創新、合作、教育和互動交流的地方。

萊坊執行董事，九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉指出，不是每個行業都適宜採用在家工作模式，例如銀行和房地產行業的前線人員。在家工作的趨勢可能令寫字樓租金下調，但相信租金不會大幅度下跌。

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