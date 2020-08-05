天星銀行明日起削私貸利率　最低1.85厘

於今年6月中旬正式開業的虛擬銀行天星銀行(airstar)，將於明天(6日)起削減私人貸款利率，最低年利率由2.99厘減至1.85厘，息口相當有競爭力。

該行於上月3日推出免文件貸款，至今1個月，整體貸款申請人數按月上升接近2倍，貸款提取金額上升2.7倍。因此，該行於免文件貸款推出一個月後將利息調低，其中最低利率削至1.85厘，減息1.14厘。

此外，一般到傳統銀行申請貸款，需時較長並需親身到提交申請文件，該行縮短貸款流程，最快5分鐘完成申請至過戶。申請人可在貸款期內提前還款，無需繳付任何手續費。

成功獲批貸款之申請人將收到免費信貸報告資料，包括信貸評級、貸款及信用卡結欠。

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