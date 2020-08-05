金價有排升？全球負息債突破124萬億元　美債正瀕臨深淵

財經媒體彭博報道，全球眾市場正在形成金融壓制，孳利率為負的債券存量近一年來首次攀升至16萬億美元(約124萬億港元)以上。

雖然距離去年的紀錄水平還差1萬億美元，但是根據一項彭博巴克萊指數，世界上許多龐大的投資級市場都有債券在負收益深淵的邊緣搖搖欲墜。例如，美國2年期國債孳利率徘徊在0.1厘附近，與10年期英國國債孳利率差不多。

這種趨勢發生的背景是，全球央行為應對冠狀病毒危機而紛紛減息，並加大資產購買力度，從而催生了新一輪在市場中激進追逐孳利率的浪潮。投資者正在為尋求回報而冒更大的風險，就是購買信貸評級更差的債務，以避免持有負收益證券，因為如果它們不升值，就可能會虧損。

多倫多道明銀行全球策略主管Richard Kelly說：「市場沒有抵抗央行釋放的信息：在相當長的一段時間內利率將保持低位，政策利率低於、等於零，以及量化寬鬆抑制期限溢價將是未來多年的常態。」

目前在投資級債券中，利率低於零的債券目前約佔1/4，德國等國家的整條孳利率曲線都在零軸下方。

Kelly指出，可能只有在更多經濟壞消息傳來的情況下，聯儲局和英國央行才會把利率從目前的略高於零降至零下，而這種行為將讓負孳利率債券進一步增多。

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