中信銀行國際：人民幣料穩　港下半年經濟續縮4.3%

中信銀行(國際)首席經濟師廖群表示，受疫情影響，美元第2季以來趨跌，加上美國大選情況不明朗，美元對國際的吸引力降低，導致美匯指數下跌，相信未來美元將逐步下行。

由於美元呈下跌格局，他料人民幣將保持強勁，但大幅度上升的情況則不會出現，因大升或大跌會涉及出口問題，料人民幣將保持基本穩定。

內地經濟方面，中國國內生產總值(GDP)在第2季逐月復甦，6月復甦明顯加快，但總體力度仍弱於先前預測，他預期內地GDP下半年增長5.7%，2020全年溫和增長2.4%，比2019年低3.7個百分點，但仍是今年全球主要經濟體中唯一正增長。

香港第2季經濟仍處嚴重收縮狀態，4至5月零售總額續跌34.4%，出口跌幅收窄但仍達5.6%，同時6月失業率高企於6.2%。展望下半年香港GDP仍下跌4.3%，2020年全年衰退6.7%，較去年1.2%的衰退顯著加深。

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