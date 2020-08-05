【旅業蕭條】全球航空業料40萬人被炒及「被放假」

財經媒體彭博估計，包括飛行員和機組人員在內，疫情下全球約有多達40萬名的航空公司員工被解僱、休假或被告知可能失業，即使有飛行員和機組人員保住工作，也面臨被公司減薪。

據國際航空運輸協會(IATA)數據，疫情下包括飛機製造商、引擎製造商、機場和旅行社在內的運輸、旅遊相關行業，失業人數可能達到2,500萬人。

事實上，兩大飛機製造巨企波音和空中巴士正裁員約3萬多人；英國航空、德國漢莎航空、阿聯酋航空和澳洲航空等，也宣布解僱數千人和放無薪假。美國達美航空、聯合航空和美國航空已對約3.5萬名員工發出警告，稱他們的工作可能不保。

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