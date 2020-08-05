【深度解構】全因呢啲理由...金價有排升？銀價仲癲？

地緣政治風險升溫，金價愈升愈有，現貨金周二(4日)首次突破每安士2,000美元後，周三(5日)進一步漲至2,041.08美元新高，升1.08%；紐約期金亦高見2,044.4美元，升1.79%。其他貴金屬同樣受捧，現貨銀周二漲逾7%後，周三再升3.22%至每安士26.8432美元，創2013年以來新高，現貨白金和鈀金也向上。市場繼續大合奏，唱好金價上望3,000美元，銀價更有可能跑贏。

【美債實質「負息」利金價】

金價年內已累漲逾30%，除因疫情及經濟不明朗刺激避險需求外，弱美元以至扣除通脹後的實際息率跌至零以下，均增加黃金吸引力，尤其反映整體融資成本的十年期美債息在扣除通脹後的實際孳息周二跌至負1厘以下紀錄新低，意味持有黃金更實際。美國銀行指出，若反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數由目前93.4水平貶至90，且實質利率為負2厘時，金價可能升至2,500美元；若美匯指數瀉至85而實質利率為負1.75厘，又或美匯指數降至80而實質利率為負1.5厘，金價也會升見2,500美元。

【投資者持金比例仍低】

該行又指出，疫情加上中美關係緊張，金價未來18個月或升上3,000美元，相比股票，全球投資者持金比率不算高，貴金屬佔資產組合不足3%，遠低於1980年的6.2%高位，意味仍有大量空間增持黃金。事實上，黃金ETF大受市場歡迎，SPDR Gold的持金量已升至1,258噸，單是本周一及周二已增加額外15噸，較日本央行、英倫銀行或印度央行的黃金儲備還要多。

【聯儲局或容忍通脹偏高】

誠然，各地政府和央行繼續刺激經濟，令銀紙貶值、通脹風險增加，促使人們買金保值。當中，美國聯儲局長達一年的政策檢討即將完成，最快9月公布結果，市場估計其中一個潛在調整是當局會容忍、甚至樂見通脹升至2%以上，一改以往預防性加息以壓抑通脹的做法。只要當局歡迎通脹介乎2至4%，將有利貴金屬如金銀等。

【市場料經濟復甦且極低息】

德意志銀行更看好俗稱「窮人黃金」的銀價將跑贏金價，原因是全球經濟復甦將推高白銀的工業需求。花旗亦稱，若美國民主黨總統候選人拜登勝出大選，其綠色基建計劃將帶挈白銀需求，利好銀價。同時有分析指出，黃金特性是避險，白銀則用於工業，目前兩者同時急飆，反映市場預期經濟會復甦之餘，利率將保持極低水平。

油價方面，地緣局勢不穩，紐約期油周三反覆升2.54%，高見每桶42.76美元，連升4天。

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