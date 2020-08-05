新盤UPDATES：發展商積極備戰　申預售樓花量數勁增

疫情雖然為樓市帶來不明朗因素，但發展商仍積極籌備推盤，上月便有3個全新項目入紙申請預售樓花，帶動待批預售文件的單位數量創出近兩年新高。

●屯門帝御第2期等3盤上月申售樓花 共涉1551伙

同時，上月只批出兩份預售樓花文件，包括現正推售的屯門帝御‧金灣及何文田St. George’s Mansions，分別提供611與175伙。

截至7月底，共有31個住宅項目待批預售，共涉15,136伙，按月增加765伙，待批伙數為2018年9月後最多。

●帝御‧金灣周日推售185伙 平均呎價逾1.42萬

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛加推4號價單，提供62個單位，實用面積189至362方呎，扣除最高折扣後，折實平均呎價14,392元，整體售價由約296.8萬至約504.8萬元，呎價介乎13,453至19,163元。

至於第3及4號價單共有185伙，折實平均呎價14,261元，料已累積加價逾3%，並落實於周日(8月9日)進行次輪銷售。發展商將於本周六中午12時截止接受認購登記。

●帝御‧金灣料再加推 最快周日次輪銷售

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御・金灣繼本周一加推3號價單後，因應不少首輪銷售向隅客的需求，今日內有機會再加推4號價單，料涉60多伙，有機會周日進行次輪銷售，會繼續嚴格執行社交距離等人潮管制防疫措施。

他透露，項目周邊被自然環境包圍，樓盤亦特別引入大量園林及水景作呼應，並於樓盤中央保留3棵大樹。同時，項目亦貫徹游艇生活概念，即使單位用料亦作出特別配合，不同單位的買家可按個人喜好，選用廚櫃面版等不同色系物料。

●KOKO HILLS中層戶呎售2.15萬元

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS，售出3座12樓F室，實用面積462方呎，成交價995.7萬元，呎價21,552元。

●龍譽高座四房戶售逾4068萬元

●逸璟‧龍灣再錄兩宗終止買賣個案

荃灣西逸璟・龍灣再錄兩宗交易告吹個案。其中1座15樓E室，實用面積300方呎，原本於2019年4月以486.4萬元售出。而1座8樓F室，實用面積318方呎，原本於同月以493.7萬元獲承接，兩個單位已同樣列明為終止買賣合約。

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