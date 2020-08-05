香港電訊︰調低今年5G滲透率預測到6至8%

她續稱，華為繼續會是主要流動服務主要設備商，惟集團會採取分散採購策略。

業績通告顯示，該公司今年上半年流動通訊服務收入按年下滑7.93%至35.73億元，主要是新冠肺炎疫情衝擊漫遊服務需求及流動通訊產品銷售；惟包括寬頻在內的電訊服務收入按年微升1.73%至103.86億元，主要是居家辦公及娛樂需求增加。

許漢卿指，疫情期間網絡流量顯著上升，惟系統能夠承受，不見得要大舉投資；又認為活動轉到網上、環球通訊傳輸服務需求上升是「新常態」。她又重申，假如經濟狀況沒有進一步惡化，隨着5G手機款式和供應愈來愈多，5G上客量將會加快，並轉化為中期的增長動力。

該公司今年上半年流動通訊相關資本開支按年大致持平，整體而言還按年減少近10%，主要是因應疫情削減無迫切需要的項目。財務總裁黃康傑強調，5G投資過去年度已陸續進行，不預期投資額會突然抽高，有信心把今年整體資本開支控制在收入10%以下。

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