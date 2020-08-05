美國銀行：在疫苗研製成功前宜率先買股　因為...

財經媒體彭博報道，美國銀行財富管理子公司的市場策略主管向投資者建議：在新冠肺炎疫苗研製成功、推動市場創新高之前，提前進入股票市場。

美國銀行財富管理子公司的首席投資辦公室市場策略負責人Joe Quinlan說：「每一天我們都在更加接近獲得疫苗。我們還沒有成功，可能還要花幾個月的時間，也可能要花一年時間，但是我們從來沒有像現在這樣全世界的科學家都在關注同一個問題。當那天到來的時候，如果你沒有股票，那你就相當於放棄了很多錢。」

他的首要建議是趁回調的機會購買股票，除了具有強勁盈利增長潛力的公司之外，還要在高質量價值股之間分散投資。美國股市自跌至3月低位以來已飆升接近50%，目前接近創紀錄高位。

這位美國銀行策略師討論的其實正是困擾許多投資者的問題：是安全行事，對風險資產鎖定獲利，還是留在市場上並期待獲得更高的回報。債券孳利率處於歷史低位也促使許多投資者感到別無選擇，只能進入股票市場。

通過選擇在上漲中落後的美國股票，例如金融、原物料和工業領域的落後股，美國銀行希望憑借經濟和上市公司盈利在解封後的復甦獲利，同時也規避跟美國大選有關的市場波動。Quinlan建議避免過於熱門的科技股，因為它們可能面臨監管風險。

他說：「科技股，因為它們是市場領導者，在標指中又如此得集中，所以如果在歐洲和美國出現任何監管反彈，這是主要的風險。在某些層面，科技還有其他一些公司，市場肯定是存在泡沫，但是我們需要在表面之下挖掘價值和機會。」

Quinlan相信，即使在疫苗研制成功、經濟進一步封鎖的風險下降之後，聯儲局仍將保持對經濟的支持，從而將為股市上漲提供動力。「繼美國經濟史上最陡峭的下滑之後， 聯儲局將過度謹慎，過度寬鬆，直到我們看到復甦勢頭增強，自我創造動能並提振通脹為止，由於實際利率和固定收益市場所在的水平，當你過度刺激時，所有道路都將指向股市。」

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