新股專輯：傳生科企加科思最快今年港上市籌31億
2020年08月05日 20:48
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尚未有盈利或收入生物科技企業陸續有來！外電引述消息人士報道，加科思正計劃最快今年在香港上市，集資額4億美元(約31.2億港元)，並正與高盛和中金公司就擬議的上市事宜進行磋商，正準備向港交所(00388)提交申請。
加科思為中國創新藥研發公司，於2015年成立，覆蓋腫瘤、感染、心血管等疾病，在北京及美國均有實驗室。
據公開資料，該公司引入台灣藥企晟德、美國禮來亞洲基金、高瓴資本、啟明創投等上市前投資者，並於2018年完成16.5億元新台幣C輪融資。另於今年6月，與藥企艾伯維(美股：ABBV)達成合作協議，將共同開發及商業化用於癌細胞及免疫細胞抑制劑。
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