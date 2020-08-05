新股專輯：傳生科企加科思最快今年港上市籌31億

加科思為中國創新藥研發公司，於2015年成立，覆蓋腫瘤、感染、心血管等疾病，在北京及美國均有實驗室。

據公開資料，該公司引入台灣藥企晟德、美國禮來亞洲基金、高瓴資本、啟明創投等上市前投資者，並於2018年完成16.5億元新台幣C輪融資。另於今年6月，與藥企艾伯維(美股：ABBV)達成合作協議，將共同開發及商業化用於癌細胞及免疫細胞抑制劑。

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