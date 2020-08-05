財困危機！近半港人手頭積蓄不夠維持6個月開支

疫情肆虐全球，影響各人健康及財政狀況。宏利最新調查結果顯示，疫情期間有34%香港受訪者更頻密地檢視和管理個人財務，有46%表示，一旦失去主要收入來源，手頭積蓄不夠維持6個月的開支。

「宏利亞洲康健調查」於5月下旬進行，涵蓋中國內地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南8個市場，2,400位持有保單的人士，當中包括香港的300位受訪者。該調查評估當前疫情對各地經濟、個人財富以及投保習慣的長期影響。

調查結果顯示，儘管新冠肺炎帶來不安和困擾，擁有保單的港人卻因而追求更健康的生活習慣以改善身心健康。香港受訪人士中，有35%表示已找到提升身體健康的方法，另有31%開始跟進自己的心理健康狀況，健康意識正在不斷提升。

另外，購買醫療保險的意欲亦提高。儘管香港擁有相當高的投保率，仍有48%的受訪者表示，有意進一步購買保險。香港受訪人士有意投保的首3類保險產品，分別為危疾(17%)、住院保險(17%)及康健保險(19%)。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，港人意識到危疾常常復發，危疾除帶來嚴重的健康問題外，醫療和住院費用的上漲亦可能構成沉重的經濟負擔，因此愈來愈想尋找可切合其需要的最佳保障。

報告結果亦顯示，受訪人士均大幅增加使用電子商務、網上和電子服務以進行理財、購物和瀏覽新聞。香港受訪人士當中，有34%表示疫情期間比疫前更頻密地檢視和管理個人財務，而大部分表示未來18個月內仍會繼續如此。

【港營商惡化 裁員潮未完】

港人關注財務狀況不無道理，香港上月爆發第三波疫情，政府隨即收緊社交距離措施，令香港企業的營商環境再度轉弱。IHS Markit公布，經季節調整後的7月份香港採購經理指數(PMI)由6月份的49.6，下降至44.5，反映私營經濟明顯轉差。有經濟師指出，近月商業情緒非常悲觀，憂慮新一輪裁員潮殺到。

港企的營商景氣於今年初經歷最嚴峻時期，於2至4月PMI分別錄得歷來第一、第二及第三差，5月份及6月份PMI，分別回升至43.9及49.6，惟7月份數據再度轉差，滑落至44.5。至於新加坡同月PMI升至45.6，較6月份的43.2持續好轉。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw指，香港最新的PMI數據反映經濟復甦進度受阻，因防疫措施收緊再度打擊經濟。業務活動量與新訂單量的跌幅擴大，企業因此大幅削減採購活動和庫存，擔心可能會實施更嚴格的限制措施，對經濟活動有後續影響，因此商業情緒非常悲觀。令人關注的是，若營商環境進一步惡化，有機會觸發新一輪裁員潮。

報告引述多位業界人士提及，由於顧客消費意欲低迷，零售業承受的衝擊最嚴重。同時，新接出口訂單量的跌速亦見加快。鑑於7月份銷售表現疲弱，企業為控制成本及避免庫存過剩，大縮採購規模，相關跌幅與年初封關的高峰期相若。

上述香港PMI數據，是由IHS Markit每月向大約400名任職私企的採購主管發出的問卷調查結果，涵蓋製造業、批發、零售及服務業等。PMI指標包括新訂單、產出、就業人數、供應商交期，以及採購庫存等問卷內容。

香港中小企業總會會長劉炳均指，疫情下餐飲業生意慘不忍睹，但新科技和防疫產品銷量不俗。此外，還要視乎服務對象，如大眾需要的外賣速遞平台生意額不斷增長。雖然疫情對必需品的影響不算太大，但他指整體消費氣氛變差，出外購物和看電影等開支亦會減少。

服裝店Hive Fashion老闆Ting指，因應疫情關係，實體店暫時關閉，目前主力網上銷售。她表示，近期多了顧客在網上查詢購買時裝，但網購渠道的生意額沒有增長，反而下跌一至兩成。

而馬來西亞、新加坡和美國的客人原本佔生意額約兩成，但因封關及物流困難，海外訂單下跌約5%。她又指：「以往每個客人平均消費500元，現在只有約200元。」她感嘆疫情令整體零售氣氛轉差，為方便客人網購，除積極在社交媒體發帖文外，未來亦準備開設官方網站。

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