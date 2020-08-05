樓價UPDATES：「辣招盤」滿3年即止賺沽貨

經濟前景未明，樓市氣氛淡，部分業主持貨滿3年辣招期屆滿即止賺沽貨，黃大仙百利軒及元朗原築均錄辣招盤鬆綁成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南貝沙灣2期2座低層A室，實用面積1,090方呎，三房連套房間隔，以2,880萬元沽出，實用呎價26,422元。原業主於2016年8月以2,000萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約880萬元。

●鰂魚涌康景花園D座中層4室，實用面積694方呎，三房連套房間隔，以990萬元易手，實用呎價14,265元。原業主於2002年6月以230萬元買入單位，持貨18年帳面獲利760萬元，升值3.3倍。

●北角富澤花園富威閣低層H室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，叫價1,150萬元，兩星期內減價150萬元，以1,000萬元成交，實用呎價15,385元，低市價一成。

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九龍區

●黃大仙百利軒中層A室，實用面積309方呎，兩房間隔，原開價550萬元，減價17萬元或3.1%，以533萬元成交，實用呎價17,249元。原業主於2017年以400萬元購入上址，持貨屆滿3年轉售，帳面獲利133萬元。

●何文田半山壹號半山徑29號中層單位，實用面積1,252方呎，三房連套房間隔，以2,355萬元沽出，實用呎價18,810元。

●奧運站凱帆軒3座高層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，叫價880萬元，減至862萬元易手，實用呎價17,002，單位10年升值超過1倍。

●將軍澳新都城2期2座連平台特色戶，實用面積538方呎，三房連套房間隔，附設約168方呎大平台及全新裝修，由838萬元減至800萬元易手，實用呎價14,870元。

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新界區

●元朗原築1座低層D室，實用面積449方呎，兩房間隔，叫價585萬元，近日減至563萬元沽出，實用呎價12,539元。原業主於2017年6月以477萬元入市，持貨滿3年轉手，帳面獲利約86萬元。

●上水新都廣場3座低層A室，實用面積480方呎，兩房間隔，以621萬元沽出，實用呎價12,938元。原業主於2005年9月以約181萬元入市，持貨約15年帳面獲利約440萬元，升值約2.4倍。

●沙田第一城8月暫錄約2宗成交，屋苑36座低層G室，實用面積307方呎，兩房間隔，以539萬元易手，實用呎價17,557元。

●馬鞍山迎海3座低層F室，實用面積548方呎，兩房間隔，開價約900萬元，議價後以897萬元易手，實用呎價16,369元。原業主於2012年以650萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約247萬元。

●荃灣翠豐臺1座高層H室，實用面積437方呎，兩房間隔，叫價720萬元，最後減價40萬元，成交價680萬元，實用呎價15,561元。

●東涌映灣園16座低層C室，實用面積563方呎，兩房間隔，開價680萬元，議價後以660萬元連租約易手，實用呎價11,723元，租金回報約2.7厘。

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