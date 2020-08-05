【樓市慘情】銀主「蝕本價」求套現　豪宅呎租街坊價

樓市走勢轉差，業主劈價夠狠之餘，銀主更以蝕本價出貨務求套現。銅鑼灣Yoo Residence兩個同類物業，周三(5日)拍賣場上雖然搶高一成沽，但成交價比7年前購入價仍低逾30%。而心急業主低市價7%沽出新蒲崗譽‧港灣兩房單位，成交價930萬元，約4個月賣平約6.3%。

忠誠拍賣推拍13項物業，並成功售出3項，包括開價較上月調減百萬元的Yoo Residence兩個銀主盤，均為中層G室，層數相差1層，同屬一房間隔，實用面積355方呎，其中樓層較低的單位，開價688萬元，搶高12.9%至777萬元成交，呎價21,887元。

另一個則以698萬元開價，最終成交價772萬元，亦高約10.6%。據滙豐銀行網上資料，是次成交價分別較估價低約7.3%及8.7%。資料顯示，該兩伙於2013年由同一業主買入，每個成交價1,192萬元，是次成交貶值約34.8%及35.2%。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，上述兩個銀主盤，早前查詢反應踴躍。雖然近日市況比較疲弱，但目前市場放盤短缺，銀主盤願意減價，去貨速度仍然很快。

事實上，黃開基拍賣周三都售出一個物業，為灣仔仁誠大廈實用面積694方呎法院令單位，搶高50萬元，以900萬元售出，呎價12,968元。

事實上，近日銀主出貨積極。消息透露，何文田皓畋5座低層B室同類物業，實用面積698方呎，現以1,700萬元放盤，每方呎叫價24,355元。據了解，單位於市場向以1,700萬元放售，比2017年購入價低逾230萬元。

據了解，原業主為內地客，在多區都持有大價物業，部分先後都變成銀主貨。其中北角柏蔚山3座一個單位，早前以2,160萬元售出，約兩年帳面貶值約701萬元。

此外，業主亦不惜以低價搶客。美聯馬穎鴻稱，上述譽‧港灣1B座中層C室，實用面積543方呎，7月底叫價960萬元放盤，減價30萬元沽出，呎價17,127元。而同座另一個樓層相若C室，4月成交價達992萬元，最新做價已低約62萬元。

港島樓都要冧價。中原陳家鴻表示，北角富澤花園富威閣低層H室套三房戶，實用面積650方呎，叫價1,150萬元，見疫情嚴重，急於放售，最終兩星期內減150萬元，以1,000萬元易手，呎價15,385元，較市價低10%。

鰂魚涌太古城特色單位樓價低於一千萬元。中原王秀芬指，洞庭閣連天台兩房戶，僅以986.8萬元易手，呎價17,014元。美聯吳肇基亦稱，另一個碧藤閣低層單位，僅售2,000萬元，呎價亦僅約1.97萬元。

面對疫市，有業界人士認為，政府撤辣有助刺激買家入市意欲，放盤同時增加，市場成交步伐亦會跟隨向上。

【嘉亨灣平租】

經濟環境持續轉差，拖累租金顯著下挫。西灣河嘉亨灣特色單位月租跌穿兩萬元，僅以1.9萬元租出，呎租40.4元，比市價低約15%。

中原李嘉儀表示，上述為屋苑6座一個連平台兩房單位，單位及平台實用面積分別470及84方呎，業主向來自住，近日才以2.2萬元放租，減租3,000元後，獲外籍租客承租。據了解，近日同類型標準單位，成交月租都要2.1萬至2.3萬元，而7月份屋苑錄約36宗租賃成交，平均實用呎租約47元。

此外，市區樓月租再低於1萬元。香港置業葉嘉俊表示，旺角利奧坊‧凱岸2座低層D室開放式戶，實用面積約197方呎，原以1.1萬元放租，約一周後獲外區客洽商，議價後減租約11%，終以約9,800元租出，呎租約49.7元，略低於市價。

豪宅呎租減至中小型屋苑價。市場消息透露，何文田天鑄8座高層單位，實用面積1,410方呎，今年初月租開價8.3萬元，累劈近40%後，僅以每月5萬元租出，呎租僅約35.5元。成交月租有機會不包管理費及差餉等使費。

【全球睇淡未來一年住宅樓價】

事實上，新型冠狀病毒大流行，衝擊全球房地產市場。有調查指出，疫症改變了住宅買家的買樓意欲，佔56%受訪者預計樓價在未來12個月內會下跌，同時超過1/4人士，很有可能在未來1年內搬家，當中英國、西班牙和法國，為首選的3個地點。

萊坊發布《全球買家取態調查報告》，取得全球44個市場共700多個客戶的意見，逾半人士預計樓價在未來1年下跌，而27%受訪者則預期樓價跌幅不到10%。另有25%人士料樓價不會改變，19%則認為樓價將會上升。事實上，今年4月該行的全球豪宅指數預測報告中，20個城市中，有16個平均樓價下跌。

同時超過30%的受訪者認為，自疫情爆發，買樓預算減少了10%以上，相信是因為不少公司難免要減薪、減少工作時間或裁員。

此外，有1/4的被訪者表示，很有可能在未來12個月內搬家，佔達26%願意搬遷到國內其他城市，34%的受訪者正考慮在海外置業，而英國、西班牙和法國是買家置業的首選目的地，其次是澳洲、加拿大、瑞士和美國。

萊坊執行董事及國際住宅銷售部主管王美嫻表示，香港買家對購買英國物業已經十分熟悉，該國亦躋身海外投資熱點的前列位置。由於英鎊疲軟，現時英國置業相比高位時，可有約35%樓價折讓。該行亞太區住宅部主管Victoria Garrett料，今年餘下的時間，亞太區的住宅樓價大機會下跌約5%至最多10%。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626