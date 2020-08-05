阿里影業在星交所自願除牌獲批

公司指，為促進股份從CDP過戶至香港中央結算系統，公司已委任UOB Kay Hian Pte Ltd為指定經紀，協助現時CDP存託人於8月5日至11月20日期間進行股份過戶。

CDP存託人若不採取任何行動，並於除牌當日持有股份，將於除牌後自動過戶至香港股份登記冊，公司會承擔有關過戶及向存託人發行實體股票的費用。若持有人日後擬在港出售股份，則須自行承擔將股份存託於中央結算系統，記存入相關經紀戶口的費用。

另外，CDP存託人亦可透過指定經紀UOB Kay Hian Pte Ltd的辦事處辦理過戶手續，公司將就每名CDP存託人承擔過戶費用約53.5新加坡元；指定經紀UOB Kay Hian Pte Ltd所收取的費用和開支，以及每份過戶及存入結算系統的過戶申請託管費100港元。

若CDP存託人自行透過相關經紀辦理過戶手續，公司將承擔每名CDP存託人股份，從CDP跨境過戶至中央結算系統，而應向CDP支付的CDP費用。

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