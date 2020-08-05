國能國際資產出售物業投資公司　涉3896萬

Takson持有香港一項物業及一個停車場泊位，截至今年3月底止年度，未經審核除稅後溢利為255.65萬港元，按年減少59.54%；未經審核資產淨值為3,885.91萬元，估值約3,970萬元。

何氏需向公司支付50萬元作訂金，並於完成日以現金、支票、銀行轉帳或其他指定方式支付餘額3,846萬元。

公司指，出售項目旨在更有效分配集資資源，並釋放其營運資金，及投放於任何有可能帶來較佳回報的潛在新商機，並預期錄得約10.08萬元收入。

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