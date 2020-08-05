火藥味濃！特朗普：新冠病毒是中國送給我們的可怕東西

財經媒體彭博報道，在美國新冠病例繼續以每天數萬速度遞增，周二(4日)死亡人數創紀增加1,380例之際，美國總統特朗普表示，新冠疫情正在「消失」。

他周三(5日)說：「這東西(疫情)要消失了，就像一些事情一樣，美國經濟處於非常良好的狀態。」

他重申對學校重新開放的呼籲，並(不準確地)說孩子們「幾乎對這種病毒免疫」，但「老師是另一回事。」他建議年長的教師等到疫情過後再上班。他又說：「這是中國送給我們的可怕東西。」

在公開講話中，特朗普經常在認真對待新冠病毒與病毒將會消失之間來回搖擺。他還吹捧一種疫苗的潛力，並在周三重申，相信一種疫苗將在今年底面世。

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