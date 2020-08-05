天文數字！美公布創紀錄8736億元季度發債計劃

財經媒體彭博報道，美國財政部擴大了未來幾個月的長期債券發行計劃。此前，財政部主要依靠發行短期債融資，支援聯邦政府抗擊疫情危機的創紀錄支出增長。

財政部周三(5日)表示，將在下周所謂到期國債季度再融資操作中發行創紀錄的1,120億美元(約8,736億港元)國債。在截至10月的3個月中，「名義息票發行」總額將比上一季度增加1,320億美元。

息票是指附息票據，而國庫券不附息。因為急於支援美國國會批准的創紀錄刺激方案，財政部早前將國庫券發行量提高了一倍多。財政部的現金儲備也達到前所未有的水平，部分原因是為了準備對防疫紓困計劃下的小企業貸款進行減免。

現在財政部將增加長期債券的發行，以扭轉聯邦債務餘額平均期限縮短的情況，而且目前的長期借貸成本已降至歷史最低水平。財政部借款諮詢委員會在5月份曾指出，30%的國債將在一年內到期。

摩根大通策略師最近計算得出，美國國債的平均到期期限已降至2011年以來的最低水平。

在財政部周三宣布的計劃中，有如下調整：

截至10月的3個月中，2年期、3年期和5年期債券的發行規模將每月增加20億美元。7年期國債發行規模每月增加30億美元。從8月開始，10年期國債新發和續發規模均增加60億美元，30年期國債新發和續發規模均增加40億美元。從8月開始，20年期國債新發和續發規模均增加50億美元。浮息債券發行規模也將增加。

財政部周三在一份聲明中表示：「未來幾個季度，財政部將繼續把融資從國庫券轉向期限較長的債券，將長期發行作為管理國債到期情況並限制未來潛在發行波動的審慎手段。」

隨着另一輪刺激計劃臨近，未來幾個月確切的資金需求仍存在不確定性。財政部周一(3日)表示，預計在截至9月的三個月中將發債融資9,470億美元，並在2020年最後三個月淨發債1.216萬億美元。

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