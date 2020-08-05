土耳其又現危機！政府控制離岸流動性　借入貨幣里拉成本飆

財經媒體彭博引述消息人士透露，受到土耳其政府控制離岸流動性政策的影響，幾家國際性銀行周二(4日)未能與土耳其的對手方完成里拉倉位的結算。

消息人士稱，由於境外投資者借入里拉的成本一度飆升了1050%，外國銀行未能完成結算。

這現象讓人想起了先前里拉離岸市場出現的錯位，監管機構為避免匯率無序貶值而導致流動性持續收緊。這引發了類似於周二的結算失敗的現象，土耳其監管機構也因此暫時禁止本地銀行與花旗集團、瑞銀集團和法國巴黎銀行進行交易。

一位熟悉政策制定者想法的消息人士指出，監管機構不太可能因周二的結算失敗而處以罰款。土耳其銀行業監管機構拒絕置評。

上周，政府對貨幣市場實施了大舉干預。由國有銀行執行的賣出美元以提振里拉匯率的交易開始在公共假期後進行結算，導致本幣供應枯竭，推動離岸市場隔夜利率創出17個月以來的新高。

為了遏制沽空，外國投資者基本上被禁止從本地銀行借款，也無法獲得土耳其央行的資金，因而，手頭沒有里拉的投資者不得不從供應有限的離岸市場借款，推高了利率。

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