東方日報B1：商品鬥牛　金價首破2050關

地緣政治風險升溫，金價愈升愈有，現貨金周二首破每安士2,000美元後，周三再漲至2,055.79美元新高，升1.81%；紐約期金亦高見2,057.5美元，升2.44%。其他貴金屬同樣受捧，現貨銀周二漲逾7%後，周三再升4.36%至每安士27.1395美元，創2013年以來新高，年內則累升逾50%，市場更料會跑贏黃金。

金價年內已累漲逾30%，除因避險升溫外，弱美元以至扣除通脹後的實際息率跌至零以下，均增加黃金吸引力，尤其反映整體融資成本的十年期美債息在扣除通脹後的實際孳息周二跌至負1厘以下紀錄新低，意味持有黃金更實際。

美國銀行指，若反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數由目前92.6貶至90，且實質利率為負2厘時，金價或升至2,500美元；若美匯指數瀉至85而實質利率為負1.75厘，或美匯指數降至80而實質利率為負1.5厘，金價亦會撲2,500美元。

該行又指出，疫情加上中美關係緊張，金價未來十八個月或升上3,000美元，相比股票，全球投資者持金比率不算高，貴金屬佔資產組合不足3%，遠低於1980年的6.2%高位，意味仍有大量空間增持黃金。事實上，黃金ETF大受市場歡迎，SPDR Gold的持金量已上升至1,258噸，相較日本央行、英倫銀行或印度央行的黃金儲備還要多。

誠然，市場憂銀紙貶值及通脹風險增加，促使人們買金保值。當中，美國聯儲局長達一年的政策檢討將完成，市場估計其中一個潛在調整是當局會容忍、甚至樂見通脹升至2%以上，一改以往預防性加息以壓抑通脹的做法。只要當局歡迎通脹介乎2至4%，將有利貴金屬如金銀等。

德意志銀行更看好俗稱「窮人黃金」的銀價將跑贏金價，原因是全球經濟復甦將推高白銀的工業需求。花旗亦稱，若美國民主黨總統候選人拜登勝出大選，其綠色基建計劃將帶挈白銀需求，利好銀價。同時有分析指出，黃金特性是避險，白銀則用於工業，目前兩者同時急飆，反映市場預期經濟會復甦之餘，利率將保持極低水平。

油價方面，地緣局勢不穩，紐約期油周三反覆升4.36%，高見每桶43.52美元，連升四天。布蘭特期油最多升4.05%至46.23美元，為五個月新高。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200